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В Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших из-за атаки дронов

Фото: в Хмельницкой области 11 человек получили ранения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Хмельницкой области увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки дронов. Ранения получили 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Хмельницкого Александра Симчишина в эфире телемарафона.

"На территории Хмельницкой общины прилетов не было, но было попадание в один из объектов на территории другой общины - соседней с нами, и как следствие - взрывные волны нанесли серьезный ущерб нашей городской инфраструктуре. Имеем сейчас уже 11 раненых, один человек госпитализирован, но ее жизни ничего не угрожает", - отметил он.

По словам Симчишина, здоровью пострадавших ничего не угрожает. Среди травм: порезы стеклом, ранения от ушибов вследствие падения потолка, дверей.

Мэр Хмельницкого добавил, что количество пострадавших может увеличиться, поскольку люди постоянно обращаются в больницу.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что Хмельницкую область атаковали четыре дрона-камикадзе.

Напомним, в ночь на 13 мая в Хмельницкой области прогремели взрывы. Позже стало известно, что оккупанты атаковали объект в Хмельницком районе.

Всего Россия ночью запустила по Украине 21 дрон, силы ПВО сбили 17 "Шахедов".

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