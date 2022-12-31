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У Хмельницькій області внаслідок обстрілу поранено чотири людини

Фото: у Хмельницькій області внаслідок обстрілу поранено чотири людини (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російських окупантів у Хмельницькій області поранень зазнали щонайменше чотири людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Зазначимо, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що окупанти запустили безпілотники по Хмельницьку.

Окрім того, голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначав, що в області є "прильоти".

Нагадаємо, що у деяких регіонах України почали вимикати світло через російську атаку.

РБК-Україна повідомляло, що повітряну тривогу наразі оголошено по всій території України. Усі подробиці щодо ракетної атаки росіян - читайте за посиланням.

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