В Хмельницкой области в результате обстрела ранены четыре человека

В результате сегодняшнего обстрела российских оккупантов в Хмельницкой области ранения получили по меньшей мере четыре человека.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
Отметим, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что оккупанты запустили ракеты по Хмельницку.
Кроме того, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий отмечал, что в области есть "прилеты".
Напомним, что в некоторых регионах Украины начали выключать свет из-за российской атаки.
РБК-Украина сообщало, что воздушная тревога сейчас объявлена по всей территории Украины. Все подробности относительно ракетной атаки россиян - читайте по ссылке.
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