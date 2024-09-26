У Хмельницькій області вибухи: росіяни направили "Кинджали" на Старокостянтинів

Місцеві Telegram-канали зазначають, що під час масштабної повітряної тривоги у Хмельницькій області чули звуки вибухів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що МіГ-31К здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". Відомо, що росіяни направили щонайменше два "Кинджали" на Старокостянтинів.

Карта повітряних тривог станом на 11:00

Чому росіяни атакують Старокостянтинів

Зазначимо, що Старокостянтинів - це місто у Хмельницькій області, яке часто є ціллю ворожих повітряних атак. Там знаходить один з головних військових аеродромів України.

Раніше військові експерти пояснювали, що росіяни можуть атакувати Старокостянтинів, оскільки вважають, що там можуть розміщуватися винищувачів F-16. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.