У Хмельницькій області вибухи, працює ППО

Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку 16 листопада. У регіоні працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook.
"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 6:38. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку у Хмельницькій та Чернівецькій областях. За даними військових, у напрямку вказаних областей рухається група ударних дронів, жителів Старокостянтинова закликали залишатися в укриттях.
О 8:10 повітряну тривогу оголосили у столиці, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Військові повідомили про загрозу застосування балістики у північних регіонах (о 8:21 був оголошений відбій).
Карта повітряних тривог станом на 8:12
Оновлено о 8:30
У Чернівецькій та Вінницькій області скасували повітряну тривогу. Небезпека залишається для Хмельницької області.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що Хмельницьку область атакують дрони.
"Повітряна тривога залишається в нас у трьох центрально-західних областях: Чернівецька, Хмельницька, Вінницька область. Старокостянтинів, хочу нагадати, щоб залишалися в укриттях. Тому що ще є "Шахеди" у небі. Один або декілька, але небезпека в цій області ще не скасована, тому працює ППО", - сказав він.
Додамо, що у Старокостянтинові Хмельницької області знаходиться аеродром. Російські окупанти вже не раз намагалися атакувати авіаційну бузу дронами, ракетами та навіть аеробалістичними "Кинджалами".
Нічні обстріли України
У ніч на 16 листопада у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ оголосили ракетну небезпеку.
За даними місцевої влади, "приліт" був у Чугуївському районі. Там чули не менше семи вибухів. Поки детальної інформації про наслідки атаки немає. Але влада наголошує, що поранених немає.
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