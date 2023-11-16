RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницкой области взрывы, работает ПВО

Фото: в Хмельницкой области взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Хмельницкой области прогремели утром 16 ноября. В регионе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Facebook.

"Жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 6:38. Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности в Хмельницкой и Черновицкой областях. По данным военных, в направлении указанных областей движется группа ударных дронов, жителей Староконстантинова призывали оставаться в укрытиях.

В 8:10 воздушную тревогу объявили в столице, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Военные сообщили об угрозе применения баллистики в северных регионах (в 8:21 был объявлен отбой).

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:12

Обновлено в 8:30

В Черновицкой и Винницкой области отменили воздушную тревогу. Опасность остается для Хмельницкой области.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что Хмельницкую область атакуют дроны.

"Воздушная тревога остается у нас в трех центрально-западных областях: Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая область. Староконстантинов, хочу напомнить, чтобы оставались в укрытиях. Потому что еще есть "Шахеды" в небе. Один или несколько, но опасность в этой области еще не отменена, поэтому работает ПВО", - сказал он.

Добавим, что в Староконстантине Хмельницкой области находится аэродром. Российские оккупанты уже не раз пытались атаковать авиационную бузу дронами, ракетами и даже аэробалистическими "Кинжалами".

Ночные обстрелы Украины

В ночь на 16 ноября в Харьковской области раздались взрывы. Воздушные Силы ВСУ объявили ракетную угрозу.

По данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Там слышали не менее семи взрывов. Пока подробной информации о последствиях атаки нет. Но власти подчеркивают, что раненых нет.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухиХмельницкая областьВойна в УкраинеВойна России против Украинывоздушная тревога