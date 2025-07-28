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У Хмельницькій області вдруге за ранок пролунали вибухи через загрозу "Кинджалів"

Понеділок 28 липня 2025 09:20
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У Хмельницькій області вдруге за ранок пролунали вибухи через загрозу "Кинджалів" Фото: російський винищувач МіГ-31 (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Хмельницькій області зранку, 28 липня, вкотре було чути звуки вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу пуску "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"На Хмельниччині знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні журналістів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в напрямку області зафіксовано рух швидкісної повітряної цілі.

"Швидкісна ціль на Хмельницьку область", - проінформували військові.

Перед тим Повітряні сили повідомляли про зліт російського винищувача МіГ-31К, здатного нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Це вже друга повітряна атака на Україну за останні пів години.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 09:14.

Що відомо про МіГ-31К

МіГ-31К - це російський винищувач, адаптований для запуску гіперзвукових ракет "Кинджал". Літак здатен розвивати швидкість понад 3000 км/год і нести одну ракету під фюзеляжем. Ракета "Кинджал" може летіти зі швидкістю до 12 000 км/год і вражати цілі на відстані до 2000 км.

Через складну траєкторію її важко перехопити, однак українські системи ППО, зокрема Patriot, вже неодноразово успішно збивали ці ракети. Зліт МіГ-31К зазвичай супроводжується повітряною тривогою по всій Україні.

Масований обстріл України 28 липня

Сьогодні вночі, 28 липня, російські війська здійснили черговий масований обстріл України з використанням ударних дронів та ракет різних типів.

Під ворожим ударом перебувала Хмельницька область, у Старокостянтинові кілька разів за ніч лунали вибухи.

Також вночі пролунала серія вибухів у Києві. Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджені багатоповерхівки.

Окрім того, вибухи лунали і у Кропивницькому, у місті виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Попередньо, ніхто не постраждав.

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