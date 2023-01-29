В Хмельницкой области грузовик столкнулся с легковушкой: есть погибшие

Грузовик MAN и легковушка Volkswagen Touran столкнулись на автодороге Е-50 вблизи села Качуринцы Войтовецкой теробщины Хмельницкого района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Хмельницкой области .

В результате аварии погибли 40-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки Volkswagen, 26-летний водитель грузовика госпитализировали в Волочисскую многопрофильную больницу.

Спасатели деблокировали пассажирку легковушки, а также приняли меры, чтобы не допустить возгорания автомобилей.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщалось ранее, вчера в Полтавской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, три человека погибли, восемь получили ранения.

Ранее в Киеве грузовик протаранил пять припаркованных автомобилей.

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