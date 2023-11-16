У Хмельницькій області уламки дрона пошкодили вантажний автомобіль: поранено водія

"Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу", - повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Однак внаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.

Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-х поверхової будівлі, а також сім місткостей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються.

Обстріл Хмельницької області

Зранку у четвер, 16 листопада, російські окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

Відомо, що у Хмельницькій області чули вибухи через роботу ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат підтвердив, що регіон атакують "Шахед".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що Хмельницьку область атакують дрони.

"Повітряна тривога залишається в нас у трьох центрально-західних областях: Чернівецька, Хмельницька, Вінницька область. Старокостянтинів, хочу нагадати, щоб залишалися в укриттях. Тому що ще є "Шахеди" у небі. Один або декілька, але небезпека в цій області ще не скасована, тому працює ППО", - сказав він.