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В Хмельницкой области обломки дрона повредили грузовой автомобиль: ранен водитель

Фото: в Хмельницкой области обломки дрона повредили грузовой автомобиль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате сбития одной из дронов, которые запустили российские оккупанты утром 16 ноября, обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области. Водитель получил незначительные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Хмельницкой ОВА.

"Сегодня, во время утренней воздушной тревоги, в области по враждебным целям работали наши силы ПВО. Спасибо ВСУ за качественную работу", - сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Однако в результате сбития одного из дронов обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения.

Кроме того, на территории продовольственных складов обломками повреждены кровельные покрытия, окна мастерской и 3-х этажного здания, а также семь емкостей для хранения растительного масла. Ущерб устанавливается.

Обстрел Хмельницкой области

Утром в четверг, 16 ноября, российские оккупанты с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

Известно, что в Хмельницкой области слышали взрывы из-за работы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил, что регион атакуют "Шахед".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что Хмельницкую область атакуют дроны.

"Воздушная тревога остается у нас в трех центрально-западных областях: Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая область. Староконстантинов, хочу напомнить, чтобы оставались в укрытиях. Потому что еще есть "Шахеды" в небе. Один или несколько, но опасность в этой области еще не упразднена, поэтому работает ПВО", - сказал он.

 

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атака дроновХмельницкая область