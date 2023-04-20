У Хмельницькій області шестеро поліцейських побили затриманого

У Хмельницькій області майже дві години шестеро поліцейських по черзі катували затриманого. Їм повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Офіс Генпрокурора у Facebook.

За даними слідства, минулого року правоохоронці виїхали на місце ДТП у місті Шепетівка. Винуватця, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, доставили до лікарні для надання допомоги. Повідомляється, що "там він почав поводити себе зухвало, тому на нього одягнули кайданки".

"За неналежну, на думку правоохоронців, поведінку, чоловіка затримали та вирішили "провчити" кулаками. У медзакладі двоє підозрюваних заламували йому руки за спину, повалили на підлогу та придушували коліном", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалось, що мордування продовжили в районному управлінні поліції. До приміщення по черзі заходили колеги поліцейських, які також його били.

Зазначається, що протиправні дії тривали до телефонного дзвінка дружини потерпілого. На нього відповів один з правоохоронців та повідомив, що її чоловік знаходиться у поліції.

Унаслідок побоїв у потерпілого було понівечено обличчя, численні синці та садна, травми суглобів.

Поліцейським повідомили про підозру в катуванні (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України).

Крім того, двом з них інкриміновано перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад.