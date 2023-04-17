Били до втрати свідомості та "писали" відео. Під Києвом неповнолітні знущались з підлітка

В Білогородці Київської області двоє неповнолітніх знущались з 14-річного підлітка, б'ючи його до втрати свідомості. Свої знущання вони знімали на камеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram .

"В Білогородці поліцейський офіцер громади виявив скривавленого 14-річного потерпілого. У хлопця був перелом кісток носа, струс мозку, травма голови та контузія ока", - розповів він.

За його словами, поліцейські встановили, що кривдниками виявились двоє 17-річних жителів села Музичі.

"Неповнолітні не просто завдавали ударів хлопцеві, а ще й знімали побиття на відео, яке згодом поширили в мережі", - додав очільник поліції регіону.

Нині обом підліткам суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як повідомлялось, у Кам'янському Дніпропетровської області хлопці від 15 до 20 років жорстоко знущалися з 17-річного підлітка. Група молодих людей спочатку побила його, а потім зістригла волосся. При цьому молодики знімали все на камеру, а потім розмістили відео в мережі.

Нагадаємо, у Тернопільській області прокуратура засудила п'ятьох підлітків, які знущалися з однолітка, побили його та знімали це на камеру.