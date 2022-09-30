Насправді агент повинен був створити розгалужену агентурну мережу для збору розвідувальних даних й проведення диверсій.

"Агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії "Вітязь" полковника Сєргєя Лисюка. Цей екскомандир російського спецназу входить до найближчого оточення кремля", - пише пресслужба.

Агента обіцяли вивести на окуповані території у разі наближення лінії фронту до Хмельницької області.

Шпигуном виявився колишній спецпризначенець Росії, який брав участь у бойових діях на Кавказі, однак після відставки був "законсервований" ФСБ. Його діяльність координував полковник Євгєній Пєтрушін з позивним "Гестапо". Останній обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і "першого заступника голови КДБ" самопроголошеного Придністров’я.

"Координуючись з Пєтрушіним, агент розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні", - пише пресслужба СБУ.

Для виконання своїх завдань агент встановив "потрібні" зв’язки з місцевими жителями й використовував закриті канали електронного зв’язку.



Фото: в Хмельницькій області СБУ затримала "розконсервованого" агента Росії (ssu.gov.ua)