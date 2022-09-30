В действительности агент должен был создать разветвленную агентурную сеть для сбора разведывательных данных и диверсий.

"Агент приехал в Украину по личному указанию бывшего руководителя отряда спецназначения Росгвардии "Витязь" полковника Сергея Лысюка. Этот экс-командир российского спецназа входит в ближайшее оцепление кремля", - пишет пресс-служба.

Агент обещали вывести на оккупированные территории в случае приближения линии фронта к Хмельницкой области.

Шпионом оказался бывший спецназовец России, участвовавший в боевых действиях на Кавказе, однако после отставки был "законсервирован" ФСБ. Его деятельность координировал полковник Евгений Петрурин с позывным "Гестапо". Последний занимал должность заместителя начальника управления ФСБ по Дагестану и "первого заместителя главы КГБ" самопровозглашенного Приднестровья.

"Координируясь с Петрушиным, агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ и собирал информацию о состоянии мобилизации и особенностях функционирования стратегически важных объектов критической инфраструктуры в регионе", - пишет пресс-служба СБУ.

Для выполнения своих задач агент установил "нужные" связи с местными жителями и использовал закрытые каналы электронной связи.

Фото: в Хмельницкой области СБУ задержала "расконсервированного" агента России (ssu.gov.ua)