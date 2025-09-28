У Хмельницькій області пролунали вибухи: ворог запустив "Кинджали"

"У Хмельницькій області було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться о 02:33.

Напередодні глава Запорізької ОВА повідомив, що росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К. Після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували спочатку швидкісні цілі в напрямку Житомирської, а потім Хмельницької області.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:43 тривога досі по всій території України. Сигнал поширився саме після того, як була інформація про зліт МіГ-31К.