У Хмельницькій області пролунали вибухи: ворог запустив "Кинджали"

В ніч на 28 вересня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Росіяни підняли в небо літаки МіГ-31К та запустили ракети типу "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Хмельницькій області було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться о 02:33.
Напередодні глава Запорізької ОВА повідомив, що росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К. Після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували спочатку швидкісні цілі в напрямку Житомирської, а потім Хмельницької області.
Станом на 02:43 тривога досі по всій території України. Сигнал поширився саме після того, як була інформація про зліт МіГ-31К.
Нагадаємо, в ніч на 20 вересня росіяни атакували Дунаївську громаду Хмельницької області. В результаті обстрілу було зруйновано два житлові будинки, ще близько 20 споруд отримали пошкодження, а також загинув чоловік.