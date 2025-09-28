RU

В Хмельницкой области прогремели взрывы: враг запустил "Кинжалы"

Фото: о последствиях атаки пока информации нет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 28 сентября в Хмельницкой области прогремели взрывы. Россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты типа "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в 02:33.

Накануне глава Запорожской ОГА сообщил, что россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К. После этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали сначала скоростные цели в направлении Житомирской, а затем Хмельницкой области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:43 тревога до сих пор действует на всей территории Украины. Сигнал распространился именно после того, как появилась информация о взлете МиГ-31К.

Обстрел Хмельницкой области

Напомним, в ночь на 20 сентября россияне атаковали Дунаевскую громаду Хмельницкой области. В результате обстрела были разрушены два жилых дома, еще около 20 сооружений получили повреждения, а также погиб мужчина.

