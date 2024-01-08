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У Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО

Фото: у Хмельницькій області працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Хмельницькій області пролунали вибухи. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram.

"Хмельницька область, працює ППО", - йдеться у повідомленні. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про крилаті ракети в повітряному просторі Хмельницької області. 

Ракетна атака по Україні вранці 8 січня

Варто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни атакують нашу державу ракетами.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет та надзвукових "Кинджалів". У повітрі було зафіксовано 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 4 Міг-31К.

Вибухи лунали в Дніпрі, Харкові, Запоріжжі. Під масованим ракетним ударом опинився й Кривий Ріг. 

 

 

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Хмельницкая областьВибухракетна атакаПВОВійна Росії проти України