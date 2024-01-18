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У Хмельницькій області пролунали вибухи

Фото: вибухи в Хмельницькій області вночі 18 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 18 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Хмельницькій області лунали вибухи", - йдеться у повідомленні. 

Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів наразі не повідомлялася. 

Варто зазначити, що раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ворожі ударні безпілотники в повітряному просторі Хмельницької області. За даними військових, вони прямували курсом на Старокостянтинів.

Атака дронів

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що російські війська запустили по території України дрони-камікадзе сьогодні ввечері, 17 січня.

Вибухи лунали в Сумах. У Сумській ОВА повідомили, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди".

Також у Дніпропетровській області силами протиповітряної оборони було знищено чотири безпілотники

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Війна Росії проти УкраїниХмельницкая областьВибух