У Хмельницькій області пролунали вибухи

"У Хмельницькій області лунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів наразі не повідомлялася.

Варто зазначити, що раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ворожі ударні безпілотники в повітряному просторі Хмельницької області. За даними військових, вони прямували курсом на Старокостянтинів.

Атака дронів

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що російські війська запустили по території України дрони-камікадзе сьогодні ввечері, 17 січня.

Вибухи лунали в Сумах. У Сумській ОВА повідомили, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди".

Також у Дніпропетровській області силами протиповітряної оборони було знищено чотири безпілотники.