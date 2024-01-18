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В Хмельницкой области раздались взрывы

Фото: взрывы в Хмельницкой области ночью 18 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Хмельницкой области прогремели взрывы сегодня ночью, 18 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Хмельницкой области прогремели взрывы", - говорится в сообщении.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась.

Стоит отметить, что ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о вражеских ударных беспилотниках в воздушном пространстве Хмельницкой области. По данным военных, они следовали курсом на Староконстантинов.

Атака дронов

Воздушные Силы ВСУ сообщали, что российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе сегодня вечером, 17 января.

Взрывы раздавались в Сумах. В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".

Также в Днепропетровской области силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника.

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Война России против УкраиныХмельницкая областьВзрыв