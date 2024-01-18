В Хмельницкой области раздались взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы сегодня ночью, 18 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Хмельницкой области прогремели взрывы", - говорится в сообщении.
Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась.
Стоит отметить, что ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о вражеских ударных беспилотниках в воздушном пространстве Хмельницкой области. По данным военных, они следовали курсом на Староконстантинов.
Атака дронов
Воздушные Силы ВСУ сообщали, что российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе сегодня вечером, 17 января.
Взрывы раздавались в Сумах. В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".
Также в Днепропетровской области силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.