В Хмельницькій області пролунали вибухи

Місцеві жителі повідомили, що надвечір в області пролунали вибухи. Зауважимо, що в Хмельницькій області наразі оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 21:55 виглядає так:

Обстріл України в ніч із 30 на 31 грудня

Російські війська вчора, 30 грудня, запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи було чути у низці східних, північних і центральних регіонів.

Так, учора ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.

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