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В Хмельницкой области раздались взрывы

Фото: в Хмельницкой области раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Местные жители сообщили, что к вечеру в области прогремели взрывы. Заметим, что в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:55 выглядит так:

Обстрел Украины в ночь с 30 на 31 декабря

Российские войска вчера, 30 декабря, запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова. Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

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ХмельницкийВойна России против Украины