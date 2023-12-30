У Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Хмельницькій області чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів наразі не повідомлялася. Людей закликають під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники в Хмельницькій області, які рухалися в напрямку міста Старокостянтинів.
Згодом військові заявили про ще одну групу ударних БпЛА, яка пролітає територією Вінницької області у напрямку Хмельницької.
29 грудня російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні з початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.
Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.
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