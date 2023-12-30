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У Хмельницькій області пролунали вибухи

Фото: вибухи в Хмельницькій області вночі 30 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Хмельницькій області чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів наразі не повідомлялася. Людей закликають під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники в Хмельницькій області, які рухалися в напрямку міста Старокостянтинів. 

Згодом військові заявили про ще одну групу ударних БпЛА, яка пролітає територією Вінницької області у напрямку Хмельницької.

Масований ракетний обстріл Росією України 29 грудня

29 грудня російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні з початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.

Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

 

 

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ВибухХмельницкая областьВійна Росії проти України