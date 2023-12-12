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У Хмельницькій області працює ППО

Хмельницька область, Вівторок 12 грудня 2023 22:56
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У Хмельницькій області працює ППО Фото: у Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області сьогодні ввечері, 12 грудня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони за ворожими цілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

Тривогу було оголошено на Хмельниччині близько десятої години вечора.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали мешканців регіону про фіксацію дронів-камікадзе типу "Шахед" російських окупантів.

""Шахеди" рухаються в напрямку Старокостянтинова! Перебувайте в укриттях!" - йшлося у повідомленні військових.

Близько половини одинадцятої користувачі мережі із Хмельницької області розповідали у пабліках про вибухи, які були чутні в регіоні.

Місцева влада уточнила, що працює ППО.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!", - написав Тюрін у своєму Facebook.

Пізніше в Повітряних силах заявили про відміну загрози атаки ворожих дронів по всіх регіонах.

"Відбій загрози ударних БпЛА по всіх областях", - йдеться в оголошенні військових.

Повітряна атака ввечері 12 грудня

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, увечері російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Ворожі безпілотники фіксували у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Зокрема, в Одеській області помітили кілька груп ворожих безпілотників. В регіоні пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО.

Атаки "Шахедів"

Російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою ціллю найчастіше є об'єкти цивільної інфраструктури.

До цього остання така атака відбулася у ніч проти 12 грудня. Тоді ворог застосував 15 ударних безпілотників. Тоді силам протиповітряної оборони ЗСУ вдалося збити 9 дронів росіян.

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