У Хмельницькій області повідомляють про роботу ППО

"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні Тюріна.

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомляли, що дві групи ударних дронів типу "Шахед" летять у бік Хмельницької області.

РФ завдає ударів по регіонах України 21 листопада

Сьогодні армія Росії обстріляла кілька областей. Спочатку стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Пізніше голова Запорізької ОВ Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів обласного центру.

Згодом стало відомо, що українські воїни сьогодні ввечері, 21 листопада, над Синельниківським районом Дніпропетровської області знищили ворожий безпілотник.

Також у ніч із 21 на 22 листопада на Київщині повідомляли про роботу ППО. У регіоні раніше фіксували повітряні цілі, заздалегідь ударні безпілотники.