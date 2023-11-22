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В Хмельницкой области сообщают о работе ПВО

Фото: в Хмельницкой области сообщают о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области сообщают о работе украинских сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении Тюрина.

В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали, что две группы ударных дронов типа "Шахед" летят в сторону Хмельницкой области.

РФ наносит удары по регионам Украины 21 ноября

Сегодня армия России обстреляла несколько областей. Сначала стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Пострадала припортовая инфраструктура.

Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов областного центра.

Позже стало известно, что украинские воины сегодня вечером, 21 ноября, над Синельниковским районом Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник.

Также в ночь с 21 на 22 ноября в Киевской области сообщали о работе ПВО. В регионе ранее фиксировали воздушные цели, предварительно ударные беспилотники.

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