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В Хмельницькій області потонули двоє підлітків

Фото ілюстративне: в Хмельницькій області потонули підлітки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 червня, у Хмельницькій області під час купання потонули двоє підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні вдень до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції, що в селі Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втопилися підлітки. 

Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату.

Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельницької області. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження.

 

Небезпека на воді

До України вже прийшло літо, а це, як відомо - пора пляжного сезону та відпочинку. РБК-Україна повідомляло, як уникнути біди біля водойм. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі.

Нагадаємо, що минулого року в Київській області під час відпочинку потонув 10-річний хлопчик.

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