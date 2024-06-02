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В Хмельницкой области утонули двое подростков

Фото иллюстративное: в Хмельницкой области утонули подростки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 июня, в Хмельницкой области во время купания утонули двое подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня днем спасателям поступило сообщение от сотрудников полиции, что в селе Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки.

Еще до прибытия чрезвычайников медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и начали реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата.

Кроме того, на место происшествия для поиска другого подростка были привлечены водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения.

 

Опасность на воде

В Украину уже пришло лето, а это, как известно - пора пляжного сезона и отдыха. РБК-Украина сообщало, как избежать беды у водоемов. Детальнее об этом можно узнать в материале.

Напомним, что в прошлом году в Киевской области во время отдыха утонул 10-летний мальчик.

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