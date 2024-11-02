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У Хмельницькій області пошкоджений елеватор через атаку дронів

Хмельницький, Субота 02 листопада 2024 14:21
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У Хмельницькій області пошкоджений елеватор через атаку дронів Фото: у Хмельницькій області пошкоджений елеватор через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Хмельницьку область в ніч на 2 листопада атакували російські дрони. Через обстріл пошкоджений елеватор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в Telegram.

За його словами, під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сили протиповітряної оборони знищили два дрони.

"В результаті атаки завдано незначних пошкоджень конструкціям елеватора", - йдеться у повідомленні.

Звернень щодо загиблих чи травмованих не надходило.

Атака дронів 2 листопада

Росія в ніч на 2 листопада випустила по Україні 70 ударних дронів та невідомих безпілотників. Сили ППО знищили у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях 39 дронів.

Ще 21 безпілотник локаційно втрачено. П'ять дронів повернулись у Росію.

У Києві кілька разів лунали вибухи і працювала ППО. Прямих влучань у Києві не було, але у шести районах упали уламки. Виникли пожежі, є пошкодження будинків та авто, постраждав поліцейський.

У Київській області також упали уламки, а у Черкаській області пошкоджене підприємство внаслідок атаки.

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