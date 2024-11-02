ua en ru
Сб, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницкой области поврежден элеватор из-за атаки дронов

Хмельницкий, Суббота 02 ноября 2024 14:21
UA EN RU
В Хмельницкой области поврежден элеватор из-за атаки дронов Фото: в Хмельницкой области поврежден элеватор из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Хмельницкую область в ночь на 2 ноября атаковали российские дроны. Из-за обстрела поврежден элеватор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Telegram.

По его словам, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона.

"В результате атаки нанесены незначительные повреждения конструкциям элеватора", - говорится в сообщении.

Обращений по поводу погибших или травмированных не поступало.

Атака дронов 2 ноября

Россия в ночь на 2 ноября выпустила по Украине 70 ударных дронов и неизвестных беспилотников. Силы ПВО уничтожили в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях 39 дронов.

Еще 21 беспилотник локационно потерян. Пять дронов вернулись в Россию.

В Киеве несколько раз раздавались взрывы и работала ПВО. Прямых попаданий в Киеве не было, но в шести районах упали обломки. Возникли пожары, повреждения домов и авто, пострадал полицейский.

В Киевской области также упали обломки, а в Черкасской области повреждено предприятие в результате атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Зеленский об атаке дронов: террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность мира
Зеленский об атаке дронов: террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность мира
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте