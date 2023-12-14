В Хмельницькій області під час тривоги пролунали вибухи

В Хмельницькій області під час масштабної тривоги в Україні пролунали звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"В Хмельницькій області чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка "Суспільного", - пише видання.
Варто додати, що наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. Офіційні особи також поки що нічого не коментували.
Масштабна тривога в Україні
Після 14:00 в усіх областях України почали оголошувати про повітряну тривогу. Згідно з даними Повітряних сил, зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що розташований в Нижньогородській області.
Вже о 14:17 повідомлялось про ризик пуску ракет з району Липецької області Російської Федерації. Після цього Повітряні сили попередили про пуски район Старокостянтинова Хмельницької області.
У ніч на 14 грудня, російські терористи застосували проти України
Шість ракет було випущено у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Також ворог застосував безпілотники з трьох напрямків. Загалом було запущено 42 БпЛА, 41 з яких знищили наші воїни.
Основним напрямком удару була Одеська область. Внаслідок падіння уламків БпЛА в регіоні було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення.
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