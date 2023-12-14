В Хмельницькій області під час тривоги пролунали вибухи

"В Хмельницькій області чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка "Суспільного", - пише видання.

Варто додати, що наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. Офіційні особи також поки що нічого не коментували.

Масштабна тривога в Україні

Після 14:00 в усіх областях України почали оголошувати про повітряну тривогу. Згідно з даними Повітряних сил, зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що розташований в Нижньогородській області.

Вже о 14:17 повідомлялось про ризик пуску ракет з району Липецької області Російської Федерації. Після цього Повітряні сили попередили про пуски район Старокостянтинова Хмельницької області.

Нічна атака на Україну, 14 грудня

У ніч на 14 грудня, російські терористи застосували проти України

ударні БпЛА;

зенітні керовані ракети С-300.

Шість ракет було випущено у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Також ворог застосував безпілотники з трьох напрямків. Загалом було запущено 42 БпЛА, 41 з яких знищили наші воїни.

Основним напрямком удару була Одеська область. Внаслідок падіння уламків БпЛА в регіоні було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення.