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У Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювала ППО

Фото: ілюстративне фото
Автор: Владислав Прийменко

Вночі 14 листопада в Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна у соціальній мережі Facebook.

За словами Тюріна, під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО.

"Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило", - написав політик на своїй сторінці

Атака БпЛа на Хмельницьку область

Вночі, 25 жовтня на Хмельницьку область окупанти запустили "Шахед", який впав недалеко від Хмельницької АЕС. В результаті, в Славуті та Нетішині зникла електроенергія.

Пізніше, 29 жовтня, російські війська знов запустили безпілотники по Хмельницькій області. В місті оголосили повітряну тривогу. Сили ППО всі "Шахеди" збили.

Також, 31 жовтня, мешканці Хмельницької області знов чули вибухи. Сили ППО збивали дрони. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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Хмельницкая область