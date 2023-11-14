В Хмельницкой области во время воздушной тревоги работала ПВО

По словам Тюрина, во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО.

"По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало", - написал политик на своей странице

Атака БпЛа на Хмельницкую область

Ночью, 25 октября, в Хмельницкую область оккупанты запустили упавший недалеко от Хмельницкой АЭС "Шахед". В результате в Славуте и Нетешине исчезла электроэнергия.

Позже,29 октября, российские войска снова запустили беспилотники по Хмельницкой области. В городе была объявлена воздушная тревога. Силы ПВО все "Шахеды" сбили.

Также, 31 октября, жители Хмельницкой области вновь слышали взрывы. Силы ПВО сбивали дроны. Обошлось без разрушений и пострадавших.