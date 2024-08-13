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У Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми, є загиблі

Фото: у Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми, є загиблі (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Хмельницькій області під час руху перекинувся пасажирський автобус з дітьми. Внаслідок аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

В автобусі перебували: 

  • 19 дітей; 
  • четверо дорослих. 

Внаслідок аварії загинули одна дитина та дорослий, який здійснював супровід дитячої групи. 

Фото: у Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми, є загиблі (npu.gov.ua)

Що відомо про аварію 

Аварія сталась близько 07:45 на Н-03 поблизу населеного пункту Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до Микуличина Івано-Франківської області. Згідно з попередніми даними, транспорт перекинувся через те, що водій не впорався з керуванням. 

"Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих  встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували", - пише поліція.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про аварію за вантажівки та мікроавтобуса, яка сталась у Львівській області. Внаслідок ДТП рух на автодорозі Київ - Чоп було повністю перекрито.

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Хмельницька область