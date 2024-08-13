У Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми, є загиблі

Нагадаємо, РБК-Україна писало про аварію за вантажівки та мікроавтобуса, яка сталась у Львівській області. Внаслідок ДТП рух на автодорозі Київ - Чоп було повністю перекрито.

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