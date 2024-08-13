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В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми, есть погибшие

Фото: в Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми, есть погибшие (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Хмельницкой области во время движения перевернулся пассажирский автобус с детьми. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В автобусе находились: 

  • 19 детей; 
  • четверо взрослых. 

В результате аварии погибли один ребенок и взрослый, который осуществлял сопровождение детской группы. 

Фото: в Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми, есть погибшие (npu.gov.ua)

Что известно об аварии

Авария произошла около 07:45 на Н-03 вблизи населенного пункта Вишнополь Староконстантиновской тергромады.

Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в Микуличин Ивано-Франковской области. Согласно предварительным данным, транспорт перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением. 

"Предварительно, в результате ДТП погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Количество травмированных устанавливается. Всех пострадавших госпитализировали", - пишет полиция.  

 

Напомним, РБК-Украина писало об аварии из-за грузовика и микроавтобуса, которая произошла во Львовской области. В результате ДТП движение на автодороге Киев - Чоп было полностью перекрыто.

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Хмельницкая область