В Хмельницкой области во время движения перевернулся пассажирский автобус с детьми. В результате аварии погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
В автобусе находились:
В результате аварии погибли один ребенок и взрослый, который осуществлял сопровождение детской группы.
Фото: в Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми, есть погибшие (npu.gov.ua)
Авария произошла около 07:45 на Н-03 вблизи населенного пункта Вишнополь Староконстантиновской тергромады.
Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в Микуличин Ивано-Франковской области. Согласно предварительным данным, транспорт перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением.
"Предварительно, в результате ДТП погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Количество травмированных устанавливается. Всех пострадавших госпитализировали", - пишет полиция.
Напомним, РБК-Украина писало об аварии из-за грузовика и микроавтобуса, которая произошла во Львовской области. В результате ДТП движение на автодороге Киев - Чоп было полностью перекрыто.
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