26 травня у Хмельницькій області лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"На Хмельниччині було чутно звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.
У ніч проти 26 травня у Хмельницькій області прогриміли вибухи. Вони сталися під час повітряної тривоги.
Пізніше жителі Старокостянтинова на Хмельниччині повідомляли про зникнення електроенергії у будинках.
Зазначимо, що під час цього масованого удару РФ використали 14 ракет, у тому числі "Кинджали". Також використовували і кілька десятків дронів. ППО збила всі дрони та 12 ракет, не вдалося збити тільки "Кинджали".
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