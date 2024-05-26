У Хмельницькій області лунають вибухи

"На Хмельниччині було чутно звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Хмельницької області

У ніч проти 26 травня у Хмельницькій області прогриміли вибухи. Вони сталися під час повітряної тривоги.

Пізніше жителі Старокостянтинова на Хмельниччині повідомляли про зникнення електроенергії у будинках.

Зазначимо, що під час цього масованого удару РФ використали 14 ракет, у тому числі "Кинджали". Також використовували і кілька десятків дронів. ППО збила всі дрони та 12 ракет, не вдалося збити тільки "Кинджали".