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В Хмельницкой области раздаются взрывы

Фото: в Хмельницкой области раздаются взрывы 26 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

26 мая в Хмельницкой области раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"На Хмельнитчине были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.

Обстрелы Хмельницкой области

В ночь на 26 мая в Хмельницкой области прогремели взрывы. Они произошли во время воздушной тревоги.

Позже жители Староконстантинова в Хмельницкой области сообщали об исчезновении электроэнергии в домах.

Отметим, что во время этого массированного удара РФ использовали 14 ракет, в том числе "Кинжалы". Также использовали и несколько десятков дронов. ПВО сбила все дроны и 12 ракет, не удалось сбить только "Кинжалы".

 

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Хмельницкая областьВзрывы