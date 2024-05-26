В Хмельницкой области раздаются взрывы

"На Хмельнитчине были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.

Обстрелы Хмельницкой области

В ночь на 26 мая в Хмельницкой области прогремели взрывы. Они произошли во время воздушной тревоги.

Позже жители Староконстантинова в Хмельницкой области сообщали об исчезновении электроэнергии в домах.

Отметим, что во время этого массированного удара РФ использовали 14 ракет, в том числе "Кинжалы". Также использовали и несколько десятков дронов. ПВО сбила все дроны и 12 ракет, не удалось сбить только "Кинжалы".