У Хмельницькій області чули вибухи

Нагадаємо, що цій атаці передував комбінований обстріл, який РФ здійснила цієї ночі. Ворог запустив 17 "Шахедів", а потім з Ту-95МС десяток крилатих ракет, крім того, летіла й балістика та "Кинджали".

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, крилаті ракети вночі здебільшого прямували на захід України. Цілили окупанти класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури. Зокрема вибухи чули у Старокостянтинові, де є військовий аеродром.

Про роботу ППО цієї ночі - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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