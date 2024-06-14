В Хмельницкой области слышали взрывы

Напомним, что этой атаке предшествовал комбинированный обстрел, который РФ совершила этой ночью. Враг запустил 17 "Шахедов", а затем с Ту-95МС десяток крылатых ракет, кроме того, летела и баллистика, и "Кинжалы".

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, крылатые ракеты ночью большей частью направлялись на запад Украины. Целили оккупанты классически по объектам критической и военной инфраструктуры. В частности, взрывы слышали в Староконстантинове, где есть военный аэродром.

О работе ПВО этой ночью - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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