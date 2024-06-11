В Одесі під військкоматом стався конфлікт через затримання медиків. У ТЦК відреагували

В Одесі співробітники одного із військкоматів кілька годин утримували медиків. На цьому тлі під будівлею ТЦК почалися протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram та Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook .

Скандал під будівлею військкомату

Як пише "Думська", до ТЦК Київського району Одеси на виклик прибула бригада медиків "швидкої". Їх замкнули всередині будівлі співробітники ТЦК та утримували кілька годин.

Потім до ТЦК з'їхалися інші медики із включеними сиренами та влаштували там акцію протесту. Між ними та військовослужбовцями із військкомату сталося кілька зіткнень.

Через кілька годин протестів медиків, яких затримали в ТЦК, все ж таки випустили.

У "Думській" нагадали, що в Одесі бронь від мобілізації для співробітників "швидкої" не передбачено.

Реакція ТЦК

У ТЦК заявили, що у мережі активно поширюють інформацію про порушення громадського порядку на території Київського районного ТЦК та СП.

"Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення з правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій", - уточнили у військкоматі.

Там також закликали утримуватись від поширення дезінформації.