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У Хмельницькій області через російський удар пошкоджені цивільні об'єкти

Ілюстративне фото: у Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області внаслідок російського ракетного удару вранці, 15 лютого, було зафіксоване ушкодження цивільних об'єктів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку обласну військову адміністрацію (ОВА).

Зазначається, що нині про імовірних постраждалих через ворожу атаку інформації немає.

"Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів", - йдеться в заяві адміністрації.

Ракетний удар РФ по Україні 15 лютого

Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області. Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.

Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.

Також вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі, а згодом і у Львові. В останньому місті також працює ППО. Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області, а ще - в Хмельницькій області.

Згодом стало відомо, що усі ворожі ракети, що летіли на Київ, вдалося збити ППО ЗСУ. У Львові зафіксовано приліт ракети в межах міста - у кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. А в Запоріжжі був приліт по інфраструктурному об'єкту, і кількість постраждалих за останніми данними склала чотири людини.

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Хмельницкая областьРакетний удар