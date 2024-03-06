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У Хмельницькій області через атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури

Фото: у Хмельницькій області через атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники атакували Хмельницьку області в ніч на 6 березня. Був пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram.

Зазначається, що цієї  ночі у Хмельницькій області українські захисники збили шість ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Проте внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури. 

"Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку", - йдеться у повідомленні.

На місці влучання працюють відповідні служби, загиблих та травмованих немає.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 42 "Шахеди" та вдарили по Донецькій області зенітними ракетами С-300. Сили ППО збили 38 безпілотників.

У Сумах зафіксовано три "прильоти", є постраждалі. Також окупанти вдарили по Дніпропетровській та Харківській областях.

Що відомо про наслідки нічної атаки окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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