У Хмельницькій області через атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури

Зазначається, що цієї ночі у Хмельницькій області українські захисники збили шість ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Проте внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

"Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку", - йдеться у повідомленні.

На місці влучання працюють відповідні служби, загиблих та травмованих немає.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 42 "Шахеди" та вдарили по Донецькій області зенітними ракетами С-300. Сили ППО збили 38 безпілотників.

У Сумах зафіксовано три "прильоти", є постраждалі. Також окупанти вдарили по Дніпропетровській та Харківській областях.

Що відомо про наслідки нічної атаки окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.