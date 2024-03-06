У Хмельницькій області через атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури

Російські загарбники атакували Хмельницьку області в ніч на 6 березня. Був пошкоджений об’єкт інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram.
Зазначається, що цієї ночі у Хмельницькій області українські захисники збили шість ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".
Проте внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури.
"Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку", - йдеться у повідомленні.
На місці влучання працюють відповідні служби, загиблих та травмованих немає.
Цієї ночі росіяни випустили по Україні 42 "Шахеди" та вдарили по Донецькій області зенітними ракетами С-300. Сили ППО збили 38 безпілотників.
У Сумах зафіксовано три "прильоти", є постраждалі. Також окупанти вдарили по Дніпропетровській та Харківській областях.
Що відомо про наслідки нічної атаки окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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