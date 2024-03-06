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В Хмельницкой области из-за атаки поврежден объект инфраструктуры

Фото: в Хмельницкой области из-за атаки поврежден объект инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики атаковали Хмельницкую область в ночь на 6 марта. Был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА в Telegram.

Отмечается, что этой ночью в Хмельницкой области украинские защитники сбили шесть вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Однако в результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

"Остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Есть повреждения крыши и потолка частного дома", - говорится в сообщении.

На месте попадания работают соответствующие службы, погибших и травмированных нет.

Ночная атака на Украину

Этой ночью россияне выпустили по Украине 42 "Шахеда" и ударили по Донецкой области зенитными ракетами С-300. Силы ПВО сбили 38 беспилотников.

В Сумах зафиксировано три "прилета", есть пострадавшие. Также оккупанты ударили по Днепропетровской и Харьковской областях.

Что известно о последствиях ночной атаки оккупантов - читайте в материале РБК-Украина.

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