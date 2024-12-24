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У Хмельницькій області було чути вибухи на тлі дронової атаки

Вівторок 24 грудня 2024 07:15
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У Хмельницькій області було чути вибухи на тлі дронової атаки Фото: у Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі загрози через "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області вранці 24 грудня пролунали вибухи. Фіксувався рух ворожих безпілотників у бік Хмельницького та Старокостянтинова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

У Хмельницькій області повітряна тривога через загрозу "Шахедів" була оголошена майже о шостій годині ранку.

Близько пів на сьому у регіоні було чути звуки вибухів. А ще приблизно через пів години - вони пролунали в області знову.

Після цього в регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.

Зазначимо, за даними Повітряних сил ЗСУ, фіксувався рух БПЛА російських окупантів у напрямку Хмельницького з півдня о 06:40. А перед тим - на Старокостянтинів.

У Хмельницькій області було чути вибухи на тлі дронової атакиУ Хмельницькій області було чути вибухи на тлі дронової атакиУ Хмельницькій області було чути вибухи на тлі дронової атаки

Додамо, що місцева влада наразі не інформувала про якісь можливі наслідки у Хмельницькій області на тлі ворожої дронової атаки.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, росармія з вечора 23 грудня запустили у бік України кілька груп дронів-камікадзе. Повітряна тривога була оголошена у низці областей.

Крім того, близько 03.40 сирена залунала й у столиці. Фіксувався рух безпілотника противника у бік Києва з північної сторони. Стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вибухи було чути також у Києві.

Пізніше у столиці знову була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що у Київській області повторно велася робота протиповітряної оборони через російські "Шахеди".

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Хмельницька область Вибухи Атака дронів
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