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В Хмельницкой области были слышны взрывы на фоне дроновой атаки

Вторник 24 декабря 2024 07:15
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В Хмельницкой области были слышны взрывы на фоне дроновой атаки Фото: в Хмельницкой области прозвучали взрывы на фоне угрозы из-за "Шахеды" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области утром 24 декабря прозвучали взрывы. Фиксировалось движение вражеских беспилотников в сторону Хмельницкого и Староконстантинова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

В Хмельницкой области воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" была объявлена почти в шесть часов утра.

Около половины седьмого в регионе были слышны звуки взрывов. А еще примерно через полчаса - они прозвучали в области снова.

После этого в регионе объявили об отбое воздушной тревоги.

Отметим, по данным Воздушных сил ВСУ, фиксировалось движение БПЛА российских оккупантов в направлении Хмельницкого с юга в 06:40. А перед этим - на Староконстантинов.

В Хмельницкой области были слышны взрывы на фоне дроновой атакиВ Хмельницкой области были слышны взрывы на фоне дроновой атакиВ Хмельницкой области были слышны взрывы на фоне дроновой атаки

Добавим, что местные власти пока не информировали о каких либо возможных последствиях в Хмельницкой области на фоне вражеской дроновой атаки.

Атака "Шахедов"

Напомним, росармия с вечера 23 декабря запустили в сторону Украины несколько групп дронов-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Кроме того, около 03.40 сирена раздалась и в столице. Фиксировалось движение беспилотника противника в сторону Киева с северной стороны. Стало известно о работе ПВО в Киевской области, и взрывы были слышны также в Киеве.

Позже в столице снова была объявлена ​​воздушная тревога. Также сообщалось, что в Киевской области повторно велась работа противовоздушной обороны из-за российских "Шахедов".

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Хмельницкая область Взрывы Атака дронов
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