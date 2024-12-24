В Хмельницкой области были слышны взрывы на фоне дроновой атаки
В Хмельницкой области утром 24 декабря прозвучали взрывы. Фиксировалось движение вражеских беспилотников в сторону Хмельницкого и Староконстантинова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".
В Хмельницкой области воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" была объявлена почти в шесть часов утра.
Около половины седьмого в регионе были слышны звуки взрывов. А еще примерно через полчаса - они прозвучали в области снова.
После этого в регионе объявили об отбое воздушной тревоги.
Отметим, по данным Воздушных сил ВСУ, фиксировалось движение БПЛА российских оккупантов в направлении Хмельницкого с юга в 06:40. А перед этим - на Староконстантинов.
Добавим, что местные власти пока не информировали о каких либо возможных последствиях в Хмельницкой области на фоне вражеской дроновой атаки.
Атака "Шахедов"
Напомним, росармия с вечера 23 декабря запустили в сторону Украины несколько групп дронов-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.
Кроме того, около 03.40 сирена раздалась и в столице. Фиксировалось движение беспилотника противника в сторону Киева с северной стороны. Стало известно о работе ПВО в Киевской области, и взрывы были слышны также в Киеве.
Позже в столице снова была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось, что в Киевской области повторно велась работа противовоздушной обороны из-за российских "Шахедов".
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