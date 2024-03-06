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У Хмельницькій області було чути вибухи під час атаки "Шахедів"

Фото: у Хмельницькій області чули вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Хмельницькій області у ніч проти 6 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Звуки вибухів у регіоні було чути близько пів на третю ночі.

Перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про фіксацію руху "Шахедів" з Тернопільської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької областей курсом на місто Старокостянтинів.

Нічна дронова атака по Україні

Раніше повідомлялося, що з вечора і цієї ночі 4 та 5 березня відповідно війська РФ масовано запускають по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошена повітряна тривога.

Близько одинадцятої вечора 5 березня в Одесі пролунали вибухи. Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку міста. В Одесі також почали працювати сили та засоби протиповітряної оборони. Росіяни запускали по місту ударні дрони у кілька хвиль, і вибухів було декілька. Також стало відомо, що в Одесі в низці районів зникло світло.

Крім того, ППО також працювала і в Київській області

У командуванні ПС зазначали, що ворожі дрони-камікадзе досі курсують у різних областях.

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Хмельницька областьВибухиАтака дронів