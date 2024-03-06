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В Хмельницкой области были слышны взрывы во время атаки "Шахедов"

Фото: в Хмельницкой области слышали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области в ночь на 6 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки с применением ударных дронов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Звуки взрывов в регионе было слышно около половины третьего ночи.

До этого в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о фиксации движения "Шахедов" из Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областей курсом на город Староконстантинов.

Ночная дроновая атака по Украине

Ранее сообщалось, что с вечера и этой ночью 4 и 5 марта соответственно войска РФ массированно запускают по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных областях, в регионах объявлена воздушная тревога.

Около одиннадцати вечера 5 марта в Одессе раздались взрывы. Перед тем в командовании Воздушных сил предупреждали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении города. В Одессе также начали работу силы и средства противовоздушной обороны. Россияне запускали по городу ударные дроны в несколько волн, и взрывов было несколько. Также стало известно, что в Одессе в ряде районов исчез свет.

Кроме того, ПВО также работала и в Киевской области.

В командовании ВС отмечали, что вражеские дроны-камикадзе до сих пор курсируют в разных областях.

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Хмельницкая областьВзрывыАтака дронов