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У Хмельницькій області були чутні вибухи, працювала ППО

Фото: у Хмельницькій області було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькій області було чути кілька вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Telegram заступника глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників типу "Шахед" у Хмельницькій області. Повідомлялося, що дрон-камікадзе рухався до Старокостянтинова, але кілька разів змінював свій курс у районі обласного центру.

Згодом Тюрін зазначив, що у регіоні працювали сили ППО. За його словами, на щастя обійшлося без постраждалих.

Удари росіян по Хмельницькій області

В останні місяці російські війська часто намагаються атакувати Хмельницьку область за допомогою дронів-камікадзе та ракети.

Так, увечері 31 грудня російські війська вдарили дронами по Хмельницькій області. Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала дитина. Його госпіталізували до лікарні. Також сталася пожежа приватного гаража, яку оперативно ліквідували.

Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки 29 грудня над областю збили 2 ракети. Крім того, у кількох громадах регіону пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, дитячий садок, будинок культури, бібліотека.

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