ua en ru
Пн, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія атакувала дронами Хмельницьку область: поранено дитину

Хмельницький, Понеділок 01 січня 2024 09:11
UA EN RU
Росія атакувала дронами Хмельницьку область: поранено дитину Фото: Росія атакувала дронами Хмельницьку область, поранена дитина (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора ввечері, 31 грудня, російські війська вдарили дронами по Хмельницькій області. Поранення отримала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала дитина. Її госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Також відбулася пожежа приватного гаража, яку оперативно ліквідували. Над областю працювала ППО.

"В межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed", - додали в ОВА.

Атака дронів по Україні у новорічну ніч

Російські війська в ніч із 31 грудня на 1 січня випустили рекордну кількість дронів-камікадзе по Україні. Зокрема, лише у зоні відповідальності ОК "Південь", за словами спікера Наталії Гуменюк, РФ випустила близько 60 БПЛА. Вибухи пролунали в Миколаєві, Херсонській області. Крім того, російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Також уламки дронів стали причиною пожеж у музеї Шухевича та в одному із гуртожитків Львова. Загалом окупанти вдарили по Україні в новорічну ніч 90 дронами та 8 ракетами. ППО вдалося збити 87 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький дрони
NEWS
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес