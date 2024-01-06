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В Хмельницкой области были слышны взрывы, работала ПВО

Фото: в Хмельницкой области были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области было слышно несколько взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Telegram заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников типа "Шахед" в Хмельницкой области. Сообщалось, что дрон-камикадзе двигался по направлению к Староконстантинову, но несколько раз менял свой курс в районе областного центра.

Вскоре Тюрин отметил, что в регионе работали силы ПВО. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

Удары россиян по Хмельницкой области

В последние месяцы российские войска часто пытаются атаковать Хмельницкую область с помощью дронов-камикадзе и ракеты.

Так, вечером 31 декабря российские войска ударили дронами по Хмельницкой области. В результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил ребенок. Его госпитализировали в больницу. Также произошел пожар частного гаража, который оперативно ликвидировали. 

Также сообщалось, что во время массированной ракетной атаки 29 декабря над областью сбили 2 ракеты. Кроме того, в нескольких общинах региона повреждено более 10 частных домовладений, детский сад, дом культуры, библиотека.

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