У Хмельницькій області було чути вибухи

Звуки вибухів у регіоні було чути близько 02:40.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію руху крилатої ракети типу "Калібр" у бік Хмельницької області.

Крім того, військові повідомляли про дрони-камікадзе типу "Шахед", що були помічені у регіоні під час руху на захід країни.

Додамо, в хмельницьких пабліках висловлюють припущення, що звуки вибухів можуть бути пов'язані з роботою сил та засобів протиповітряної оборони.

Повторні вибухи

Пізніше стало відомо, що в Хмельницькій області пролунали нові вибухи. Це сталося близько третьої години ночі.

Зазначимо, що ще відбулося після повідомлень про зліт Міг-31К в РФ, та про імовірний запуск ракет.